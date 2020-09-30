Şırnak'ta terör suçundan aranan 4 kişi yakalandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 4 kişi yakalandı.
|30 Eylül 2020 22:21
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cizre'de terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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