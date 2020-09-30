İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan sert tepki: Yazıklar olsun!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.
|30 Eylül 2020 22:45
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.
Twitter hesabından, Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarına ilişkin paylaşımda bulunan Çataklı, şunları kaydetti:
"Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?"
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