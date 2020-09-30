İlkokul 2. sınıflar yüz yüze eğitime başlayabilir
|30 Eylül 2020 23:27
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda okulların açılma durumuna da değindi. Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;
- Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulu'nda. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık.
- Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisini gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar bizim daha önce de Bilim Kurulunun düşündüğü bir ve ikinci sınıflar şeklindeydi.
- Muhtemelen 2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırşehirli vatandaşın belediyeye 'hesap' tepkisi
30 Eylül 2020 23:40
|'Acil serviste koruyucu ekipmanlarla çalışmak çok zor'
30 Eylül 2020 22:34
|'Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla karşılaşmadık'
30 Eylül 2020 22:12
|KKTC'de iki aydır ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı
30 Eylül 2020 21:19
|İki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödemiş
30 Eylül 2020 19:24
|'Başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın' iddiasına suç duyurusu
30 Eylül 2020 19:17
|Belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı
30 Eylül 2020 19:02
|Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
30 Eylül 2020 17:50
|Minibüsün çarptığı kız böyle fırladı
30 Eylül 2020 17:40
|Akli dengesi yerinde olmayan kişi ormanı yaktı
30 Eylül 2020 17:27