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İlkokul 2. sınıflar yüz yüze eğitime başlayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadıklarını, 2. sınıflar ile 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulunun bir önerisi olduğunu ve bu önerinin önümüzdeki hafta, karar alma vakti geldiğinde açıklanmış olacağını söyledi. Bakan Koca'nın konuşmasında, hali hazırdaki devam eden yüz yüze eğitimlerde bir sorun yaşanmadığı ifade edildiği için, muhtemelen Bilim Kurulu 3. hafta sonunda, ilkokul 2. sınıfların da yüz yüze eğitime geçmesini tavsiye etmiş olacaktır anlamı oluşmaktadır.
 30 Eylül 2020 23:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda okulların açılma durumuna da değindi. Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

- Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulu'nda. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık.

- Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisini gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar bizim daha önce de Bilim Kurulunun düşündüğü bir ve ikinci sınıflar şeklindeydi.

- Muhtemelen 2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız.
Memurlar.Net
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