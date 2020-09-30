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İstismarcı sahte hoca istenen ceza belli oldu

İstanbul'da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan sözde hoca Burhan D. hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 30 Eylül 2020 23:30
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İstismarcı sahte hoca istenen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan D.'nin Esenler'de ikamet eden müşteki E.B. ile ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı belirtildi. E.B.'nin eşi S.B. ile ailevi sorunlar yaşadığı ve eşine 'Boş ol' dediği için dini nikahlarının düştüğünü zannederek sanık Burhan D.'yi tekrar dini nikah tazelemek için 5 Eylül'de çağırdığı anlatılan iddianamede, şüphelinin "Böyle nikah düşmez siz tövbe edin, sizin nikahınız düşmedi" şeklinde nasihatte bulunduğu kaydedildi.

EŞİYLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU

İddianamede Burhan D.'nin müştekilerden 3 bin 200 lira kefaret parası istediği, parayı aldığında mağdur S.B.'ye "Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım" şeklinde talep de bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise şüphelinin evden ayrıldığı ifade edildi.

DİNİ KİSVELERİ KULLANDI

İddianamenin devamında, sanığın sosyal medya hesabına "İlahiyatçı Öğretmen El Ensari" yazdığı ve kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı vurgulandı. Sanığın ifadelerine de yer verilen iddianamede sanığın müştekilerden onların rızası doğrultusunda 300 lira para aldığını söylediği, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanığın kendisini İlahiyatçı Öğretmen El Ensari ismini kullanmak sureti ile tanınarak 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet suçunu işlediği belirtildi. Ayrıca sanığın müştekilerden nikah tazelemek adı altında kefaret parası almak suretiyle "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu sanık hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve 5 bin güne kadar kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli hakkında "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde tutuklu sanık Burhan D.'nin duruşması yapılacak.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Burhan D. "Dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Burhan B. çıkarıldığı adli makamlarca "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. Bu arada Burhan D'nin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülmüştü.
DHA
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