Kırşehirli vatandaşın belediyeye 'hesap' tepkisi
Kırşehir'de Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun gelir gider tablosundaki değişimi belediye binasına astırdığı afişte yer alan hesapta yapılan hata, Kırşehirli vatandaşların tepkisini çekti.
|30 Eylül 2020 23:40
|+Aa- Yazdır
Kırşehir'de Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun gelir gider tablosundaki değişimi belediye binasına astırdığı afişte yer alan hesapta yapılan hata, Kırşehirli vatandaşların tepkisini çekti.
CHP'li Kırşehir Belediyesi tarafından belediye binasına astırılan hesapta yapılan hata, sosyal medyada yankı buldu. Yanlış hesabı fark eden AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, "Koskoca belediyeyi yönetiyorlar 5 tane rakamı alt alta toplamayı bilmiyorlar" paylaşımında bulundu.
Altaş, "Matematik öğretmenim Döndü Varol'a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bana toplamayı öğrettiği için... Koskoca belediyeyi yönetiyorlar alt alta beş rakamı toplamayı bilmiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi. ,
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski milletvekilinin ölümünde doktora suç duyurusu
30 Eylül 2020 23:44
|İlkokul 2. sınıflar yüz yüze eğitime başlayabilir
30 Eylül 2020 23:27
|'Acil serviste koruyucu ekipmanlarla çalışmak çok zor'
30 Eylül 2020 22:34
|'Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla karşılaşmadık'
30 Eylül 2020 22:12
|KKTC'de iki aydır ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı
30 Eylül 2020 21:19
|İki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödemiş
30 Eylül 2020 19:24
|'Başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın' iddiasına suç duyurusu
30 Eylül 2020 19:17
|Belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı
30 Eylül 2020 19:02
|Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
30 Eylül 2020 17:50
|Minibüsün çarptığı kız böyle fırladı
30 Eylül 2020 17:40