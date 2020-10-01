Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı

Memurlar.net'te, 29 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan haberde, Anadolu Üniversitesi'nin sınav uygulayan bir kurum olarak, çok geride olduğuna vurgu yapılmış, kurumun daha bir ay önce ÖSYM'nin yaptığı uygulamayı yapamadığına dikkat çekilmişti.

Üniversite Rektörlüğü söz konusu haberler ilgili olarak memurlar.net'e bir açıklama göndermiştir. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 14.08.2020 tarihli İzolasyon Tedbirleri Konulu Genelgesinden dolayı Covid19 testi pozitif olanların ve temaslı olanların sınava alınamayacağı belirtilmiştir.

Ancak bu durumda, ÖSYM'nin, İçişleri genelgesinin yayım tarihinden 20 gün sonra emsal bir uygulamaya imza atarak, Covid19 testi pozitif çıkanlar ile temaslıları yedek salonlarda nasıl sınava alabildiğinin cevabı bulunmamaktadır.

İŞTE ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN AÇIKLAMASI

29.09.2020 tarihli internet sayfasında yayınlanan haber ile Anadolu Üniversitesi'nin hafta sonunda yapılacak olan yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavlarında Covid-19 hastaları ile temaslıların sınava alınmayacağından bahisle ağır şekilde eleştirilmiştir. ÖSYM Başkanlığınca 06.09.2020 tarihinde yapılmış olan sınav da emsal gösterilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 14.08.2020 tarihli İzolasyon Tedbirleri Konulu Genelgesi ile salgınla mücadele kapsamında alınacak tedbirler sıralanmış ihlali halinde müeyyideler belirlenmiştir.

Bu kapsamda Covid-19 hastaları ve temaslıların sınava girmesine izin verilmesi İçişleri Bakanlığı genelge hükümlerine ve kamu sağlının korunmasına aykırılık teşkil edecektir.

Kırk yıldır tüm Türkiye'de ve yurtdışında sınavlar gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi teknik olarak tüm donanım ve yetkinliğe sahip olup kamu menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Kaldı ki 04.10.2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan sınav Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca gerçekleştirilecektir. Adaylarda aranacak şartlar ile sınav koşulları ilgili Bakanlık tarafından belirlenmiştir. Konuyla ilgili gerekli duyuru da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalar dikkate alınarak ilgili haberde düzeltme yapılacağını sorumlu habercilik anlayışı gereği beklemekteyiz. Aksi taktirde yasal yollara müracaat edilecektir.