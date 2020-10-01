Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 233 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 233 kişiye para cezası uygulandı.
|01 Ekim 2020 01:05
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Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 233 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 20 bin 850 kişi sorgulanırken, 1399 iş yeri denetlendi.
Denetim ve kontrollerde, karantina ihlali yapan 12, maske takmayan 208, sosyal mesafe kuralına uymayan 9, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 3 işletmeci, ayakta yolcu kapasitesini aşan bir sürücüye para cezası uygulandı.
Ayrıca farklı suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.
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