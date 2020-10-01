Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|01 Ekim 2020 05:13
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