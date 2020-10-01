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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 01 Ekim 2020 05:13
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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, 04:05'te Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı
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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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