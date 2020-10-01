Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu
|01 Ekim 2020 06:20
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu.
Alınan bilgiye göre, Birol S. ile Ercan H, Yeşildere Caddesi üzerindeki bir kafeye hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.
O sırada kafede bulunan Ahmet K, şüphelileri görünce pompalı tüfekle ateş açarak Birol S'yi yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer şüpheli Ercan H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin aynı gece hırsızlık amaçlı otomobillere girdiği de belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü
01 Ekim 2020 06:31
|Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı
30 Eylül 2020 21:40
|İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti
30 Eylül 2020 20:52
|'İETT şoförü tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdı' iddiası
30 Eylül 2020 19:23
|Bıçakla gelip kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT'yi soydu
30 Eylül 2020 18:13
|Karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş
30 Eylül 2020 17:35
|Arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı
30 Eylül 2020 15:46
|Survivor Murat Ceylan'a 'Emre itaatsizlik' davası
30 Eylül 2020 15:41
|Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba tutuklandı
30 Eylül 2020 15:11
|Beş yıldızlı tatil cezaevinde bitti
30 Eylül 2020 15:09