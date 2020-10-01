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Şehir içi ulaşımda HES dönemi

Kovid-19 hastaları ve temaslıları izole için artık metro, metrobüs ve otobüslerde de HES (Hayat Eve Sığar) kodu istenecek. Belediyeler toplu taşıma kartlarını HES ile entegre edecek
 01 Ekim 2020 06:50
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Şehir içi ulaşımda HES dönemi

Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılması zorunlu oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge gönderdi.

TEMASLI TAKİBİ İÇİN GEREKLİ

Genelgelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin, üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu vurgulandı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu şartı olduğu hatırlatılan genelgede, benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önemine işaret edildi.

AKILLI BİLETE ENTEGRE OLACAK

Genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı: "Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak."

KARTLAR ASKIYA ALINACAK

"Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlanılacak. Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak."

UYMAYAN İÇİN SUÇ DUYURUSU

"Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak."

Konaklama tesislerinde artık zorunlu

Yeni genelgeyle dünden itibaren tüm konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelgesi kapsamında konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şunlar: Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden HES kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek. Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.

İzolasyon odalarına alınacaklar

Genelgeye göre, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri kapsamında, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek. Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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