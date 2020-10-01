SİHA'lar 4 günde süpürdü

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan'ın tahrikiyle başlayan çatışma 4. gününü geride bıraktı. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle kontrollü bir şekilde ilerleyen Azerbaycan ordusu, bu yılın şubat ayında Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larla sahada büyük stratejik üstünlük kazandı.

130 TANK, 200 FÜZE SİSTEMİ 25 HAVA ARACI VURULDU

Cephe hattında Ermenistan ordusuna ait sabit ve hareketli onlarca hedef SİHA'lar tarafından imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 4 günde çoğunluğu SİHA'larla olmak üzere 146 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 27 hava savunma sistemi, 6 karargah, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar füzesi ve 55 personel taşıyıcı imha edildi. Ayrıca harekatta öldürülen 2 bin 300 Ermeni askerinin önemli bir bölümü de yine SİHA atışlarıyla etkisiz hale getirildi. SİHA darbeleri yüzünden Ermeni ordusunun ölü ve yaralılarını tahliye edecek araç bile bulamadığı belirtiliyor.

TAKVİYE GÜÇ İMHA EDİLDİ

Cephe hattında sıcak çatışmalar devam etti. Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçleri kuşatma altına alında. Top atışı ateş altına alınan Ermeni güçleri büyük oranda imha edildi. Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 2. Tabur top atışlarıyla süpürüldü. Bölgeye takviye olarak gönderilmek istenen askerler de Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu.

KARARGAH HAVAYA UÇTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı. İmha edilen birliklerden birisi de Fuzuli yönündeki 4'üncü tabur oldu. Ayrıca Ağdere'de yerleşim yerleri içindeki karargahı da nokta aşı ile havaya uçuruldu.

MEVZİYİ BIRAKIP KAÇTILAR

Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası nokta atışıyla vuruldu. Bu bölgedeki Ermeni güçlerin komutası tamamen kırıldı. Askeri personelleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Alay komutanlığı yaralıları tahliye etmek için yardım istiyor." denildi.

30 Ermeni askeri böyle vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Açıklamada, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği, sivil altyapının zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu belirtildi.

İki Su-25 düştü

Ermenistan önceki gün Türk F16'larının kendi Su-25 uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddiayı kesin bir dille yalanlamış, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise 'Ermenistan'ın asılsız fantezisi' diyerek Erivan'la dalga geçmişti. Erivan'ın iddialarıyla ilgili gerçek dün ortaya çıktı. Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının uçağının dağa çarparak düştüğü belirlendi. Düşen uçaklara ilişkin görüntüler yayınlanırken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti. Ermenistan tarafının başkalarını suçlamak yerine ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesinin daha iyi olacağını vurgulayan Hacıyev, "Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan'ın dezenformasyonudur." ifadesini kullandı.

S-300 imha edildi

Ermenistan'ın Azerbaycan SİHA'larını durdurmak için yolladığı S-300 hava savunma sistemi aktive edilemeden Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde imha edildi. Ermenistan topraklarından işgal altındaki Karabağ'a yollanan S-300'lerin dakika dakika takip edildiği, ardından da SİHA ile vurulduğu öğrenildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki yaptığı açıklamada S-300'ün yola çıktığı bilgisini aldıklarını ve Karabağ'a girer girmez vurulacağını ilan etmişti.

Kayıpları katlanarak artıyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün (dün) saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan SİHA'larını durdurmak için yolladığı S-300 hava savunma sistemi aktive edilemeden Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde imha edildi. Ermenistan topraklarından işgal altındaki Karabağ'a yollanan S-300'lerin dakika dakika takip edildiği, ardından da SİHA ile vurulduğu öğrenildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki yaptığı açıklamada S-300'ün yola çıktığı bilgisini aldıklarını ve Karabağ'a girer girmez vurulacağını ilan etmişti.

Talha Menteş