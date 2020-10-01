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Çinli dev Türkiye'de televizyon üretecek

Yabancı firmalar koronavirüse rağmen Türkiye'ye yatırımdan vazgeçmiyor. Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi olan Çinli TCL, Çerkezköy'de TV üretimine başladı
 01 Ekim 2020 07:37
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Çinli dev Türkiye'de televizyon üretecek

Yeni akıllı televizyonlarını satışa sunan firma Türkiye'den yurt dışına da ihracat yapacak. TCL Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Satış Direktörü Kevin Wang, Bilkom ile Türkiye pazarında satışlara başladıklarını belirterek "160'tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor, dünya çapında 300 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 32 milyon adet TV satışı yapan TCL, yüzde 12,7'lik global pazar payı ile dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi oldu. Avustralya'da birinci, ABD'de ikinci, Fransa ve Kanada'da üçüncü sıradayız. Misyonumuz 'yenilikçi bir teknoloji ile hayatı akıllı hale getirmek' ve bunu 28 AR-GE tesisimiz aracılığıyla yapıyoruz" dedi.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya da TCL ile akıllı evlerin tam merkezinde yer almak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: Son üç yıldır telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerde başarılı bir iş birliği yürüttüğümüz TCL Grubu ile televizyon kategorisine de güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Bugün satışına başladığımız ürünleri tamamını Çerkezköyde üretiyoruz. TV'nin yüzde 90'dan fazlası Türkiye'de üretilecek. Hepsi Türkçe, Android ve bağlanabilir. TCL girdiği her pazarda beş yılda il üçe girmiş. Bizim hedefimiz de Türkiye'de ilk üçe girebilmek. Türkiye'de ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretim yapacağız. Farklı pazarlara da bakıyoruz. Ballıkaya, sadece TV'de değil, farklı kategorilerde de üretim yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de üretilen ilk televizyonlar, Vatan ve Mediamarkt mağazalarının yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor ve n11 gibi e-Ticaret platformlarında satışa sunuldu. Pazara ilk olarak P8M serisi 126 ve 139 cm ekran 4K UHD Android TV'ler sunulurken, çok yakında ürün ailesine C715 serisi 139 cm ekran QLED teknolojili Android TV modelleri de katılacak.

Ömer Temür
Türkiye
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