Türkiye'nin vicdan yarası: 20 bin kişi gazi sayılmıyor

Türkiye'de terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda şarapnel parçası kalan ve buna rağmen gazilik unvanı alamayan 20 bin asker ve polis bulunuyor. "Gazi sayılmayan gaziler", yıllardır seslerini duyurmaya çalışsalar da, sakatlık ve ciddi uzuv kaybı yaşamadıkları gerekçesiyle hak ettikleri unvanı alamıyorlar.

Geçtiğimiz hafta kutlanan Gaziler Günü'nde yıllardır yaşanan haksızlığın giderileceğini duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından, MHP "gazi sayılmayan gaziler" için harekete geçiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Milliyet'ten Mert İnan'a yaptığı açıklamada, "Meclis açılır açılmaz malul sayılmayan gazilerimizin haklarını iade etmek için kanun teklifi sunacağız. Gaziler hepimizin gazisi. Şehitlerimizi, gazilerimizi, vücutlarındaki orana göre değerlendiremeyiz" dedi. "Gazi sayılmayan gaziler" ise onur madalyalarını göğüslerine takacakları günü iple çekiyorlar.

Türkiye'de terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda şarapnel parçası kalan ve buna rağmen gazilik unvanı alamayan 20 bin asker ve polis bulunuyor. Onlara, "gazi sayılmayan gaziler" deniliyor. Sakatlık ve ciddi uzuv kaybı yaşamadıkları gerekçesiyle hak ettikleri unvanı yıllardır alamayan madalyasız kahramanların yaşadıkları Türkiye'nin vicdan yarası olmuş durumda. "19 Eylül Gaziler Günü"nde MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen, "gazi sayılmayan gaziler"in yaşadığı haksızlık ise ilk kez 1 Ekim'den sonra MHP grubu tarafından Meclis gündemine getirilecek.

Kanun teklifi

Milliyet'e bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yıllardır devam eden mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu meseleyi, 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine getireceğiz. Genel Başkanımız, Gaziler Günü'nde meseleye değinmiş ve haksızlığın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını söylemişti. Meclis açılır açılmaz MHP grubu olarak malul sayılmayan gazilerimizin haklarını iade etmek için kanun teklifi sunacağız. Gaziler hepimizin gazisi. Şehitlerimizi, gazilerimizi, vücutlarındaki orana göre değerlendiremeyiz. Bu vatan için yaralanmış her kahraman gazidir. Yüzde 10, yüzde 15 yarası olduğu gerekçesiyle gazi kabul etmemek doğru değil. 1 Ekim'de Meclis açılıyor. Kanun teklifini Genel Kurul'a sunacağız" diye konuştu.

'Baba neden madalyan yok?'

Vanlı Selim Harmancı ise 21 Ağustos 1996'da Tunceli'de pusuya düşürülen askeri birlikte yaralandı. Harmancı, yaralı halde ölümü beklerken, altı saat sonra çatışma bölgesine gönderilen helikopter sayesinde hastaneye yetiştirildi. İki bacağımda da şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kalan Harmancı, "Kol ve bacaklarımdan üç kez ameliyat oldum. Çocuklarım 'Baba neden gazi madalyan yok' dediklerinde cevap veremiyorum" dedi.

'Kızlarım için istiyorum'

1992'de vatani görevini yaparken, Cudi Dağı Cehennem Deresi'nde vurulan Murat Yenidünya (49), şunları söyledi: "Akciğerimde şarapnel parçaları duruyor. Sırtımda 37 dikiş izi var. 15 gün yoğun bakımda, 60 gün evde kıpırdamadan yatmak zorunda kaldım. Sol kolumu beş yıl hiç kullanamadım. Kafamda şarapnel parçaları duruyor. Şarapnel parçaları ön dişlerimi kırdığından, her gün yatmadan önce takma dişlerimi çıkartıyorum. Ayrıca akciğerlerimdeki hasara bağlı olarak KOAH teşhisi de konmuş durumda. Mucize eseri kurtuldum. İki kızım var. Onlara şeref madalyamı bırakmak istiyorum."

'Madalyamızı çok gördüler'

Van Erciş'te bulunan Pay Jandarma Karakolu'nda 2016'da vatani görevini yaparken, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan, Ersin Ertürk (25) ise duygularını şöyle özetledi:

"Canlı bomba saldırısı sonucu ağır yaralandım. Sırtıma onlarca şarapnel ve cam parçası isabet etti. Halen psikolojik tedavi görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetli kadrosundayım. Haklarımızın verilmesi en büyük arzumuz. Bizler PKK'lı hainlerin mermilerine hedef olmamıza karşın gazi sayılmıyoruz. Gazi sayılmak için yaralarımızı santimle ölçtüler. Kırgınlık yok dersek yalan olur. Gençliğimizin baharında bu acıları yaşadık ve onur madalyamızı çok gördüler."

'20 bin terör gazisi var'

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat ise terör saldırıları sonucu yaralanmış ancak yüzde 40'ın altında maluliyeti bulunan güvenlik görevlilerinin malul gazi olarak kabul edilmediğini belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 20 bin yaralı terör gazisi vücudunda mermi veya şarapnel taşımasına hatta parmaklarını kaybetmesine rağmen yüzde 40'ın altında malul olmadığı gerekçesiyle gazi kabul edilmezken, sosyal hak ve yardımlardan yararlanamıyor. Yıllarca mücadele verdik ve gazi olduğumuzu ispat etmek için şehir şehir kapı kapı dolaştık. Meclis'te bizden haberdar olmayan bir milletvekili kalmadı ama çözüm yine yok. Çocuklarımıza bırakacağımız bir gazilik madalyası ve öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz" dedi.