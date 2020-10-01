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İstanbul'da 1 yılda 186 'YTS' yakalandı

İstanbul'da radikal dinci terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda, dün sabah düzenlenen operasyonla 13 şüpheli daha gözaltına alındı
 01 Ekim 2020 07:53
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İstanbul'da 1 yılda 186 'YTS' yakalandı

İstanbul'da radikal dinci terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda, dün sabah düzenlenen operasyonla 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Bir kısmı çatışma bölgesine gitmek için hazırlık yapan, bir kısmının ise çatışma bölgelerinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen DEAŞ, HTC, FEC ve ENC mensubu teröristlere yönelik İstanbul TEM polisince son bir yıl içerisinde yapılan operasyonlarda ise 186 yabancı terörist savaşçının (YTS) yakalandığı belirtildi.

Büyük çoğunluğu Ortadoğu ve Kafkas ülkesi asıllı olan şüpheliler arasında İngiliz, Fransız ve Afrika asıllı örgüt üyelerinin de bulunduğu öğrenilirken ayda ortalama 5 ile 16 arasında değişen bir yakalama oranına ulaşan İstanbul TEM polisinin çalışmaları devam ediyor.
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