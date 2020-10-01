İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı

POLİS MEMURU, KARİYER UZMANLIĞA NAKLEN ATANABİLİR Mİ? 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinde yer alan "Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar." hükmü ile Danıştay kararları arasında bir karar verilmesi gerekmektedir.