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Atina'dan sürpriz operasyon: 5 FETÖ'cüye gözaltı

Yunanistan, Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi sürpriz bir operasyona imza attı. Yunan polisi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendilerine sığınan FETÖ sanığı 5 kişiyi gözaltına aldı
 01 Ekim 2020 08:10
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Atina'dan sürpriz operasyon: 5 FETÖ'cüye gözaltı

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Yunan polisinin geçtiğimiz günlerde Atina şehir merkezindeki Kipseli semtinde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin "FETÖ" üyesi olduğu belirlendi. En az 3 aydır Atina'da yaşadıkları belirlenen FETÖ'cülerin üzerlerinden sahte oldukları anlaşılan çeşitli AB ülkelerinin pasaportları çıktı.

Polis konuyla ilgili Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (EYP) haberdar etti. Gözaltına alınan 5 FETÖ'cünün cep telefonlarındaki bilgiler incelemeye alındı. Cep telefonlarında yaklaşık 500 kişi için tanzim edilmiş sahte pasaportların fotoğrafları bulundu. Polis, adları açıklanmayan 5 kişinin Yunanistan'a kaçtıktan sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen FETÖ'cülere sahte seyahat belgeleri tanzim edilmesinde aracı oldukları görüşünde.

12 BİNDEN FAZLA FETÖ'CÜ VAR

15 Temmuz darbesinden bugüne kadar bir bölümü Avrupa ülkelerine geçmek üzere Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısı 12 binin üzerinde. FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçmasında, Yunan mahkemelerinin 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadelerini reddetmesi ve kendilerine siyasi mülteci stasütü tanınmasına ilişkin kararları önemli rol oynamıştı.
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