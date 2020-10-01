Haluk Levent'ten şehitlere büyük vefa
|01 Ekim 2020 08:10
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Türkiye genelinde yaptığı yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, Afrika ülkelerine su kuyusu bağışında bulundu. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent'i İstanbul'daki dernek binasında ziyaret eden Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri İletişim Danışmanı Fevzi Yalçın sanatçıya proje hakkında bilgi verdi.
15 SU KUYUSU BAĞIŞLADI
Görüşme sonunda Haluk Levent devam eden vefa kampanyasına Afrika ülkeleri arasındaki Kamerun, Benin ve Togo'da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışlayarak destek oldu.
"ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Haluk Levent açıklamasında şunları söyledi:
* Başta kuraklık olmak üzere maddi imkansızlık ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı insan güvenli ve temiz olmayan suları içmek zorunda kalıyor.
* Yetersiz beslenmeye kirli ve kötü şartlarda edinilen suların da tüketilmesi eklenince başta çocuklar olmak üzere her gün yüzlerce insan susuzluk ve kirli sulardan ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.
* Elimizden geldiğince gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir köşesinde ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmaya devam edeceğiz.
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