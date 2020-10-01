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Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. Müzik dünyası genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Arif Akpınar'ın ölüm haberiyle sarsıldı 'Kilit' şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar'ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi
 01 Ekim 2020 08:18
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Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti

Sanat camiası genç şarkıcı Arif Akpınar'ın ölümü ile yasa boğuldu.'Kilit' şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar, beyninde bulunan tümör nedeniyle hayatını kaybetti.

Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.

BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

Akpınar'ıngeçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

KİLİT İLE TANINDI

Bilindiği gibi 2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar ve 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü Mersin Silifke'de toprağa verilecek.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. 2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yapmıştır. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumlamıştır.

Sema ALİM DALGIÇ
Sabah
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