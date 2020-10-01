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Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak

2023'e kadar Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak. Kamudaki kadrolar yeniden tanımlanacak. Başarılı memur ödüllendirilecek
 01 Ekim 2020 08:23
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Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılına kadar Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ni kuracak. Norm kadro (personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi) çalışmasıyla derece- kademeye göre ücret sistemindeki tüm sorunlar çözülecek.

Kurumlardaki pozisyonlar, kadrolar yeniden tanımlanacak. Vatandaş memnuniyeti de dikkate alınarak başarılı memurlar ödüllendirilecek.

Norm fazlası personelin yeniden yerleştirmesi yapılacak. Kamu kurumlarında kadro, pozisyonların görev tanımları yapılırken, personel birimleri bu doğrultuda iş planı hazırlayacak. Kişisel gelişime yönelik eğitim programlarına ağırlık verilecek.

KAPSAMLI STAJ PORTALI

Program döneminde atılacak adımlarla işgücü piyasası da canlanacak. Etkili danışmanlık hizmetleri ile gençlerin kariyer planlamalarına destek verilerek eğitim sonrası işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılacak, bu kapsamda staj portalı kurulacak. Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli işgücü sayısı artırılacak. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan eğitimlere oluşturulacak dijital kütüphane vasıtasıyla erişim imkanı sağlanacak. İşsizlerin profil, beceri, beklenti ve istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurların belirlenmesi için İşsiz Profil Envanteri Araştırması yapılacak.

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM

Özel politika gerektiren gruplar için aktif işgücü programları düzenlenecek ve bu grupların özel sektörde istihdamına aracılık edilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar canlandırılması ve bu kapsamda istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar teşvik edilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİ HAYATA GEÇECEK

Sosyal medya hesabından Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi. Atılacak adımların niteliğini artırmak için eylül ayı FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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