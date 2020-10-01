Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında AK Parti'de devam eden kongre süreci ile ilgili, milletvekillerinin kanaat bildirebileceğini fakat il başkanı seçimlerine karışamayacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Ekonomi Paketi talimatı

Erdoğan, önceki gün gece saat 23.30'a kadar AK Parti Genel Merkezi'nde kongre süreci ve Meclis'te görüşülecek kanunlar için hazırlık yaptı. Erdoğan, MYK toplantısının yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ile toplantıda bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Erdoğan, 35 maddelik ekonomi paketinin bir an önce Meclis gündemine gelmesini istedi. Bunun ardından Pakdemirli, dün de Meclis'te grup başkan vekilleri ile bir toplantı yaptı.

Hedef 1 milyon üye

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında ise AK Parti teşkilatının, devam eden kongre süreciyle ilgili sunumları oldu. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sunumunda AK Parti teşkilatlarında yeni üye sayısının 650 bini bulduğunu belirterek hedefin 1 milyon üye olduğunu söyledi.

Milletvekilleri nefsani davranmasın

Toplantıda il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde zaman zaman uyum sıkıntısı yaşandığı dile getirildi.

Erdoğan, "Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı. Milletvekili arkadaşlarımız nefsani davranmasınlar. Son kararı genel merkez mekanizmalarımız verir. Bunu onlara da anlatalım" diyerek milletvekillerinin teşkilat işlerine karışmamasını gerektiğini ifade etti.