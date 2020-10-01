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Elektriğe zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi. Yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı
 01 Ekim 2020 08:28
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Elektriğe zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
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