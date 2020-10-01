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Pet şişelerden iplik üretilecek

Zorlu Tekstil pandemide akıllı tekstil üretimine odaklandı. 30 kez yıkanabilir 5 milyon maskeyi Marks&Spencer'a satan Zorlu Tekstil yatırımını yaptığı yeni tesisinde pet şişelerden iplik üretecek. Böylece plastik şişe atıklarının doğada çevre kirliliği yapmasını önleyecek ve ekonomiye kazandırılacak
 01 Ekim 2020 08:33
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Pet şişelerden iplik üretilecek

Dünyada en çok atık üreten ikinci sektör tekstil. Bu yüzden de çok uzun zamandan beri tekstilde geri dönüşüm gündemde. Pandemi de tekstil sektöründe bu çalışmaları hızlandırdı.

Zara, H&M gibi dünyanın önde gelen markaları bu konudaki hassasiyetlerini öne çıkaran koleksiyonlarını pandemi döneminde çıkardılar.

Pet şişelerden geri dönüştürülmüş polyester gibi çevresel etkisi daha az ve uzun ömürlü parçalar artık çok daha fazla ilgi görüyor. İplikten tüm tedarik sürecine değişim içinde olan tekstil dünyası için akıllı tekstilin ne kadar önemli olduğunu tüm üreticiler görmüş durumda.

AKILLI TEKSTİL

Pandemi döneminde birçok tekstil şirketi yenilenmeye odaklanırken, Taç, Linens markaları, Zorluteks ve Korteks'le Türkiye'nin en büyük tekstil oyuncularından biri olan Zorlu Holding Tekstil Grubu da teknik ve akıllı tekstile yaptığı yatırımlarında gaza bastı. Hürriyet'ten Elif Ergu; Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın ve Korteks Genel Müdürü Barış Mert ile online basın toplantısında buluştu.

NEFES ALDIRAN MASKE

Zorlu Holding Tekstil Grubu pandemi başlar başlamaz acil ihtiyaçlar doğrultusunda cerrahi maske üretimi yapmıştı.. Ancak grup daha sonra stratejik bir karar da alarak 'cerrahi maske' üretimi yerine terletmeyen ve nefes aldıran, virüslere karşı koruyucu özelliği olan teknik tekstil kumaşlarıyla üretilen maske üretimine başladı ve dünya perakende devlerinin inovatif iş ortaklarından biri olma yolunda ilerliyor. Altın, "2019 yılında AB'de 1.3 milyon Euro'luk maske kullanılmış, bu sene 12.5 milyar Euro maske kullanılmış bunun 10 milyarı Çin'den gelmiş. Bunu böyle sürdürmek zor. Çevreye doğaya da negatif etkileri olan maskelerden kaçılacak. Bunları görerek bu üretimlere girdik" diyor.

65 MİLYON DOLAR

Grup aynı zamanda bu dönemde 65 milyon dolarlık bir yatırıma da başladı. Pet şişeden iplik üretimi gibi akıllı tekstil ve sürdürülebilirlik konularına, ARGE'ye odaklanıldı, ayrıca mağazacılıkta da büyüme kararları alındı. İngiltere'ye Marks&Spencer markası için 5 milyon adet antibakteriyel maske ihracatı gerçekleştiren grup, teknik tekstilde Avrupa'da büyüyor. Necat Altın, Erciyes Üniversitesi ile birlikte antibakteriyel ve antiviral apre geliştirilmesi konusunda işbirliği içinde olduklarını, Erciyes Üniversitesi bilim insanlarıyla nano teknolojik çalışmalar sonunda nano gümüş etkenli bir dezenfektan üreterek salgınla ve diğer zararlı mikroorganizmalarla mücadelede güçlü bir koruyucu geliştirildiğini de söyledi. Bu koruyucu maddenin Türkiye'nin tek vegan belgeli koruyucusu olma özelliği de taşıdığını aktaran Altın, ev içi kullanımına yönelik yıkanabilir özellikli antibakteriyel nevresim takımı, pratik&hijyenik seyahat tipi kolay taşınabilir ürünler ve tek kullanımlık kullant&at ürün grubunu satışa sunduklarını söyledi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Grubun yeni yatırımlarından biri yüzde 100 pet şişeden ve üretim firesi ipliklerden polyester filament iplik üretimini içeren Korteks Polimer Geri Dönüşüm Tesisi projesi. 50 milyon dolarlık bir ek yatırım yapılacağını söyleyen Korteks Genel Müdürü Barış Mert, yeni yatırımları anlatırken, döngüsel ekonomi tabanlı çok sayıda faaliyeti de hayata geçirmeye başladıklarını ve biyokaynaklardan iplik üretimi yaptıklarını da aktardı. Avrupa'da da Türkiye'de de bir ilk olan tesiste pet wşişe atıklarından ve üretim filesi ipliklerden polyesterin ana maddesinin üretimi yapılacak, Korkteks'in iplik fabrikasında polyester iplik haline getirip geri dönüştürülebilir ürün elde edilecek. Böylece plastik şişe atıklarının doğada çevre kirliliği yapmasını önleyecek bir iş geliştirilmiş olacak. Pet şişeler iplik üretiminde yeniden kullanılarak ekonomiye kazandırılacak. Necat Altın, Zara, İKEA ve H&M'in de önümüzdeki yıllarda tamamen geri dönüştürülmüş ürün kullanmaya odaklandığını söylüyor.

MAĞAZACILIKTA BÜYÜYOR

Taç ve Linens markalarıyla perakende sektöründeki varlığını da büyütmeye karar veren grup, mağazacılığa da 4 milyon TL yatırım yapacak. Taç Konsept ve TAÇ Boutique adı altında şehirli kadına hitap eden iki farklı yeni mazağa zinciri oluşturmaya başlayan grup, yurtdışında da mağazacılığını güçlendirecek. Öte yandan yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatı olan grup, Avrupa'daki tüketimin yüzde 15'ini tek başına karşılıyor. Altın, 360 derecelik akıllı dönüşüm planlarıyla da dolar bazındaki cirolarını 2025'e kadar 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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