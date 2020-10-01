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Haluk Bayraktar: Tank ve benzeri silahların dönemi kapandı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Tank ve benzeri ağır konvansiyonel araç ve teçhizatların dönemi kapandı. Robotik ve akıllı sistemler sahada oyun değiştirici rol üstleniyor." dedi.
 01 Ekim 2020 08:35
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Haluk Bayraktar: Tank ve benzeri silahların dönemi kapandı

Türkiye'yi İHA ve SİHA teknolojisi ile tanıştıran Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Tank ve benzeri ağır konvansiyonel araç ve teçhizatların dönemi kapandı. Robotik ve akıllı sistemler sahada oyun değiştirici rol üstleniyor." dedi.

Türkiye son dönemde üretilen İHA ve SİHA'lar sayesinde Suriye'de, DAEŞ, PKK ve Suriye ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Yine bu teknolojik imkanın sunulduğu Libya ve Azerbaycan, savaş esnasında ciddi üstünlük elde etti.
Memurlar.Net
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