1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EBA TV'de, yeni yayın dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV'deki yeni uzaktan eğitim programını açıkladı
 01 Ekim 2020 08:41
+Aa- Yazdır
EBA TV'de, yeni yayın dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "TRT EBA TV'de yeni yayın dönemi başladı. Yeni dönem uzaktan eğitim yayın akışını yakından takip edin." dedi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan annelere 'uzaktan eğitim' teşekkürü
30 Eylül 2020 12:09		 EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
30 Eylül 2020 09:37
Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı
29 Eylül 2020 11:25		 EBA'daki mesleki eğitim dersleri Tokat'ta çekilecek
28 Eylül 2020 21:06
Bakan Selçuk: Eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri aldık
28 Eylül 2020 10:50		 Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor
27 Eylül 2020 09:45
'Salgın Döneminde Veli Eğitimi'nde ilk ders Bakan Selçuk'tan
25 Eylül 2020 17:32		 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselerde staj kararı
25 Eylül 2020 15:07
MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
25 Eylül 2020 11:28		 Bakan Selçuk, köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü
24 Eylül 2020 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Ucuz kıymalı pideye dikkat! Bulgur, mercimek yemeyin10:11 - Koronayı yendi tekrar görevine başladı, 'Maske' ve 'Karantina' uyarısı yaptı10:10 - İnternetten etil alkol satışına yasak10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - 2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor
09:55 - Adil Gür canlı yayında fenalaştı09:49 - Dolar düne göre 10 kuruş birden düştü09:41 - Şeffaf kabin uygulaması genişliyor09:37 - Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp, resim öğretmeni oldu09:33 - Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik09:30 - Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar
09:25 - Kapalı poşetteki baharata dikkat! Tuğla tozu da var, demir tozu da...09:16 - İş adamları restoranı birbirine kattı09:15 - Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı09:12 - Sihirbazın imza oyunu bozuldu! Avukat liderliğindeki çete çökertildi08:58 - Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
08:54 - TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Köstebek astsubayın Kıbrıs hainliği
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak
İşçi iken memurluğa geçen kişinin emeklilik yaş tarihi ve hizmet süresi değişir mi?
Şehir içi ulaşımda HES dönemi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
SİHA'lar 4 günde süpürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
melek yatırımcı 1
ardiye 2
ekim ayı sözlük puan sıralaması 10
adalet bakanlığı 2
dask 3
bir günde 29377 yeni vaka iddiası 1
Artsah Cumhuriyeti 2
black 6
Türkiyenin Azerbaycan'a desteği HDPyi rahatsız etmesi 1
f.gülen'le atatürk'ün farkının olmaması 5
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam