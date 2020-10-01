TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor
|01 Ekim 2020 08:54
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TBMM, bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasama yılına başlıyor.
65 günlük aranın ardından açılacak olan Meclis'te de pandemi tedbirleri sıklaştırıldı. Giriş ve çıkışlarda kontroller artırıldı. Meclis personeli ve Meclis'te görev yapacak gazeteciler de açılış öncesi koronavirüs testine tabi tutuldu.
SAAT 13.00'TE TÖREN DÜZENLENECEK
TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.
Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00'te toplanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK
Genel Kurul, Şentop'un sunuş konuşması ile başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a açılış konuşması için davet edilecek.
Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak.
ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK
Meclis açılış resepsiyonu ise pandemi nedeniyle yapılmayacak. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.
IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ
Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işinin, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresinin olması bekleniyor.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.
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