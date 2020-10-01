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Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, temsilcilik açmayan sağlayıcılara kademeli olarak yaptırım uygulanacak.
 01 Ekim 2020 08:58
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Sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak.

Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

Kişilik hakkı ihlalleri de cezalandırılacak

Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak.

Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında.

Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve 'kişilik haklarına saldırı' olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

Hakaretin de cezası olacak Sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi kadar kolay olmayacak.

Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı.

Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. Böylelikle, olası mağduriyetlerin önüne geçilecek.
Memurlar.Net
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