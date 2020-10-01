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Dolar düne göre 10 kuruş birden düştü

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.38 itibarıyla şöyle
 01 Ekim 2020 09:49
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Dolar düne göre 10 kuruş birden düştü

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.38 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,6520 7,6530
Avro 8,9870 8,9880
Sterlin 9,8810 9,9310
ANKARA
ABD Doları 7,6250 7,6750
Avro 8,9500 9,0100
Sterlin 9,8200 10,0200
Anadolu Ajansı
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