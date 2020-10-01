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Adil Gür canlı yayında fenalaştı

Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında tansiyonu düşen Adil Gür, kısa süreli baygınlık geçirdi. Gür'ün rahatsızlanmasıyla canlı yayına ara verildi.
 01 Ekim 2020 09:55
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Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında tansiyonu düşen Adil Gür, kısa süreli baygınlık geçirdi. Gür'ün rahatsızlanmasıyla canlı yayına ara verildi.

Araştırma şirketi sahibi Adil Gür, Habertürk'te katıldığı canlı yayında rahatsızlandı. Gür'ün rahatsızlanmasıyla birlikte Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı.

Verilen aradan sonra açıklama yapan program sunucusu Veyis Ateş, Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ateş, "Birazdan ailesine ulaşılacak, Adil Gür kıymetli dostumuz tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkçası ben de Mete'ye dalmışım, biraz geç fark ettim," dedi.

Ateş, "Kötü bir durum yok, ama panikledik birden bire onu öyle görünce. Birkaç dakika sonra kendisine geldi. Sağlık durumu gayet iyi," ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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