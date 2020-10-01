Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor
Saldırılarda yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi
|01 Ekim 2020 10:00
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Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.
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