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2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2020 ALES/2 başvuru kılavuzunu yayımladı.
 01 Ekim 2020 10:02
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2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı

2020-ALES/2 Başvurularının Alınması

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri Listesi
Memurlar.Net
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