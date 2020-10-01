1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evlenecek gençler talep etti... Aşiretten takıya sınırlama

Türkiye genelinde 1 milyona yakın nüfusuyla dikkat çeken ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de etkin olan Metina Aşireti, evlenecek gençlerin talepleri üzerine gelin adayları için istenen takıya sınırlama getirdi
 01 Ekim 2020 10:26
+Aa- Yazdır
Evlenecek gençler talep etti... Aşiretten takıya sınırlama

Diyarbakır'da geleneksel hale gelen ve özellikle kız isteme törenlerinde uzun listeler halinde istenen takı ve masrafları karşılamakta güçlük çeken gençler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkin olan ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Metina Aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der'e başvurarak, yardım istedi. Bu talep üzerine bir araya gelen dernek üyeleri, düğün masraflarını azaltmak ve bu masraflar nedeniyle kız kaçırma olaylarının önüne geçilerek, daha sonra oluşacak husumet ve kan davalarının engellemek amacıyla önemli bir karara imza attı. Uzun süren görüşmelerin ardından alınan kararla takıya 5 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeyle sınırlama getirildi.

GENÇLERİN YOĞUN TALEBİ OLDU'

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, gençlerin yoğun talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Kız istemelerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorlardı. Biz bunu kanaat önderlerimizle görüşerek karar aldık. 5 adet 22 ayar bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeyle sınırladık. Ekonomik sıkıntılar göz önüne alarak böyle bir karar aldık. İnşallah bu bizim için bir milat olur. Bu çağrımız bütün Metina aşireti üyelerine ve diğer aşiretleredir. Kısaca çağrımız herkesedir. 1 milyonun üzerine bir nüfusumuz var. Nüfus olarak Diyarbakır'da 100 bine yakın bir nüfusumuz var. Bölgede de son 4 yılda yaptığımız çalışmalarda, özellikle aileler arasındaki husumetleri sonlandırırken çok mutlu oluyoruz. Amacımız bu bölgedeki bütün kan davalarını bitirmek. Metina olarak biz bunun öncülüğünü yaptık. Biz her gün buradayız. Bu talep gençlerimizden, ailelerimizden geldi. Bu dönemlerde artık, hele ki ekonomik sıkıntılar gençleri tamamen umutsuzluğa sürüklemekte ve o şekilde kız istemeye gidilmekte. Son dönemlerde bir de liste olayı vardı. O da bizi üzüyordu ama biz artık gerçekten bunları istemiyoruz. İnsanlar birbirini sevdiği zaman bence en güzel takı budur" dedi.

Aynı zamanda Yenişehir ilçesinde vaizlik de yapan aşiret üyesi Yusuf Durmaz, takı isteme geleneğinin bölgede büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Derneğimizin büyükleriyle bir araya gelerek karar aldık. Çünkü bu öyle bir sorun ki herkes oğlunu evlendirecek güçte değil. Özellikle altının ne kadar pahalı olduğu da ortadadır. Dolayısıyla birbirini seven gençler bu şekilde bir yükle karşılaştığı zaman kaçma olayları da oluyordu. Bu kaçma neticesinde de düşmanlıklar, husumetler ve hatta Allah muhafaza daha kötü sonuçlar doğuyordu. Hem gençler bize başvurdu hem de biz de bunun farkında olarak derneğimizin büyükleri ile birlikte burada toplandık ve bu kararı aldık. Herkesin alabileceği miktarda bir karara vardık. İnşallah hem aşiretimiz hem bölgemiz bu kararları dikkate alarak bundan sonra bu şekilde birbirlerini çok fazla masrafa sokmadan gençlerimizin evlenmesine yardımcı olur. Bu dinimizin de emridir. Peygamberimiz, 'En hayırlı düğün, en az masraflı olan düğündür' demiş."

TAKI TUTARI 70 BİN TL

16 yıldır kuyumculuk yapan Nuri Ağaç da, bu durumun gençler açısından çok iyi olacağını ama kendileri açısında olumsuz bir durum olduğunu ifade ederek, "1 çift küpe, 2 yüzük ve 5 bilezik yaklaşık 70 bin TL civarında tutuyor. Her ailenin bütçesi ayrıdır. Kimisi 40 bin TL'ye de altın alıyor kimi de 300 bin TL'ye alıyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada
01 Ekim 2020 11:39		 İnternet yok diye şikayet etmedi, uzaktan eğitimi yakına getirdi
01 Ekim 2020 10:45
Karantina ihlali yapanların yeni adresi burası olacak
01 Ekim 2020 10:34		 Şeffaf kabin uygulaması genişliyor
01 Ekim 2020 09:41
Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik
01 Ekim 2020 09:33		 'İzmir'in Çernobil'i için için yanıyor, tehlike saçmaya devam ediyor
30 Eylül 2020 12:42
Nikah memurunun yemek, alışveriş esprisi herkesi güldürdü
30 Eylül 2020 10:58		 Denetimlerde bu sefer ceza yerine ödül verildi
30 Eylül 2020 10:11
Bu ilçede vaka sayısı sıfırlandı
30 Eylül 2020 09:30		 Bu köyün taşı toprağı altın
30 Eylül 2020 09:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Ekrem İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davası yeniden başladı11:44 - 'Anne, kolonya dökelim el ele tutuşalım'11:39 - Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada11:32 - İstanbul'da okul bahçelerine otopark yapılsın önerisi11:22 - Maske, mesafe ve hijyene uyulmadığı sürece vaka artışı devam edecek11:22 - Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
11:19 - Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü11:10 - Konservesini evde hazırlayanlar kavanoz kapağına talebi artırdı11:10 - İkinci el araç fiyatları yükselmeye devam ediyor11:07 - BDDK'dan sahte site uyarısı: Mağdur olmayın!11:05 - Öğretmenlerden öğrencileri için 'Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz' videosu11:04 - 2020 mühendislik tamamlama başvuruları başladı
11:02 - Gram altın 470 lira seviyelerinde10:56 - Düzenleme yürürlükte... Sosyal medyada yeni dönem başladı10:51 - Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede10:45 - İnternet yok diye şikayet etmedi, uzaktan eğitimi yakına getirdi10:39 - 1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
10:34 - Karantina ihlali yapanların yeni adresi burası olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Köstebek astsubayın Kıbrıs hainliği
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
İşçi iken memurluğa geçen kişinin emeklilik yaş tarihi ve hizmet süresi değişir mi?
1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pakize suda 2
ice man'in sözlük anchorman'i olması 2
04.10.2020 beşiktaş vs gençlerbirliği maçı 1
her pozitif çıkan kişi hasta değil vakadır 2
masumlar apartmanı 4
Cristiano Ronaldo'nun Nutuk kitabını okuması 4
susayisan sus susmayisan afkur 1
euroleague fantasy challenge 1
denizlere hakim olan cihana hakim olur 2
Artsah Cumhuriyeti 2
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam