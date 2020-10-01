1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi
 01 Ekim 2020 10:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılarla ilgili daha önce 4 gün ek gözaltı süresi verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmıştı. Terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Atina'dan sürpriz operasyon: 5 FETÖ'cüye gözaltı
01 Ekim 2020 08:10		 HDP'li belediye yöneticileri gözaltına alındı
01 Ekim 2020 08:05
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı
01 Ekim 2020 08:01		 İstanbul'da 1 yılda 186 'YTS' yakalandı
01 Ekim 2020 07:53
Şırnak'ta terör suçundan aranan 4 kişi yakalandı
30 Eylül 2020 22:21		 FETÖ'den bal tuzağı taktiğiyle şantaj
30 Eylül 2020 22:20
FETÖ'den gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
30 Eylül 2020 21:00		 FETÖ'den gözaltına alınan öğretim üyesi tutuklandı
30 Eylül 2020 20:31
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı dava ertelendi
30 Eylül 2020 18:25		 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan iki sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası
30 Eylül 2020 18:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Ekrem İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davası yeniden başladı11:44 - Doktor Anne: El ele tutuşmanın nimetini anladık11:39 - Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada11:32 - İstanbul'da okul bahçelerine otopark yapılsın önerisi11:22 - Maske, mesafe ve hijyene uyulmadığı sürece vaka artışı devam edecek11:22 - Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
11:19 - Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü11:10 - Konservesini evde hazırlayanlar kavanoz kapağına talebi artırdı11:10 - İkinci el araç fiyatları yükselmeye devam ediyor11:07 - BDDK'dan sahte site uyarısı: Mağdur olmayın!11:05 - Öğretmenlerden öğrencileri için 'Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz' videosu11:04 - 2020 mühendislik tamamlama başvuruları başladı
11:02 - Gram altın 470 lira seviyelerinde10:56 - Düzenleme yürürlükte... Sosyal medyada yeni dönem başladı10:51 - Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede10:45 - İnternet yok diye şikayet etmedi, uzaktan eğitimi yakına getirdi10:39 - 1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
10:34 - Karantina ihlali yapanların yeni adresi burası olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Köstebek astsubayın Kıbrıs hainliği
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
İşçi iken memurluğa geçen kişinin emeklilik yaş tarihi ve hizmet süresi değişir mi?
1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denizlere hakim olan cihana hakim olur 2
okunması gereken kitaplar 3
kedi merdiveni 2
elon musk'ın aşı olmayacağını açıklaması 3
erişte 1
f.gülen'le atatürk'ün farkının olmaması 5
börek 2
04.10.2020 beşiktaş vs gençlerbirliği maçı 1
fob cif satış 1
Fırtına öncesi sessizlik 1
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam