Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi
|01 Ekim 2020 10:51
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılarla ilgili daha önce 4 gün ek gözaltı süresi verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmıştı. Terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.
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