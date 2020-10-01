Düzenleme yürürlükte... Sosyal medyada yeni dönem başladı
|01 Ekim 2020 10:56
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AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sosyal medya düzenlemesi, 29 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmaştı.
Sosyal Medya Düzenlemesi, bugün resmen yürürlüğe girdi. Peki Sosyal Medya Düzenlemesi ile neler değişecek? İhlallerde yer sağlayacılara hangi cezalar verilecek?
KİŞİSEL HAK İHLALLERİ
Kişisel hak ihlallerine 48 saat içinde cevap verilecek, yapılmazsa cezası 5 milyon lira olacak.
Kişilik haklarının ihlalinde başvuru üzerine ilgili içerik 4 saat içinde kaldırılacak.
İÇERİK KALDIRMA
İçeriğin çıkarılmasını mümkünse erişim engeli yerine içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.
TÜRKİYE'DE KİMLER TEMSİLCİ BULUNDURMAK ZORUNDA?
Günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayacıları Türkiye'de temsilci bulunduracak.
TEMSİLCİ ATAMAYANARA UYGULANACAK CEZA
1. AŞAMA
10 milyon lira idari para cezası
2. AŞAMA
30 gün daha atama yapılmazsa 30 milyon lira daha ceza
TEMSİLCİ ATAMAYANARA UYGULANACAK CEZA
3. AŞAMA
3 ay süreyle yeni reklam sözleşmesi yasağı
4. AŞAMA
Yüzde 50-60 oranında bant daraltma cezası
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