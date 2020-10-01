Gram altın 470 lira seviyelerinde
|01 Ekim 2020 11:02
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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 469,9 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 468,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 469,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 1.898 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin açıklanacağını aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar direncinin aşılması halinde 1.945 doların gündeme gelebileceğini, olası geri çekilmelerde ise 1.880 doların destek olarak izleneceğini ifade etti.
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