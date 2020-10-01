2020 mühendislik tamamlama başvuruları başladı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TOPU İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ATTI Anadolu Üniversitesi, memurlar.net'te yer alan haberle ilgili olarak topu İçişleri Bakanlığına attı. Üniversite yönetimi, "İçişleri Bakanlığı'nın 14.08.2020 tarihli İzolasyon Tedbirleri Konulu Genelgesi ile salgınla mücadele kapsamında alınacak tedbirler sıralanmış ihlali halinde müeyyideler belirlenmiştir." diyerek İçişleri Genelgesinden dolayı Covid19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sınava alınamayacağını bildirdi.