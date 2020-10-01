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2020 mühendislik tamamlama başvuruları başladı

2020 mühendislik tamamlama başvuruları başladı. Tercihler 7 Ekim'e kadar alınacak.
 01 Ekim 2020 11:04
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2020 mühendislik tamamlama başvuruları başladı

Memurlar.net'de dün yer alan haberde, 2020 mühendislik tamamlamada belirsizliğin halen sürdüğü dile getirilmişti. Yapılan haberden 1 gün sonra ÖSYM, mühendislik tamamlama başvuruları için duyuruya çıktı.

TERCİH İŞLEMLERİNE DAİR YAPILAN AÇIKLAMA

2020- Mühendislik Tamamlama: Tercihlerin Alınması

2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 01-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2020-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Mühendislik Tamamlama: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Tercih İşlemleri

Genel Bilgiler

Tablo-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

Tablo-2 Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları ve Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

Dilekçe
Memurlar.Net
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