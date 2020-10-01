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Konservesini evde hazırlayanlar kavanoz kapağına talebi artırdı

Kovid-19 salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan ve doğal ürünler tüketmeye yönelen vatandaşlar, konserve kapağı satışlarını yükseltti
 01 Ekim 2020 11:10
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Konservesini evde hazırlayanlar kavanoz kapağına talebi artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" çağrılarına uyan ve konserve ürün hazırlamayı tercih eden vatandaşlar, kavanoz kapağına olan talebi artırdı.

Salgın koşullarının yanı sıra kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle ev ortamında hazırlanan konserve ürün yapımında kullanılan malzemelerin tüketimi hız kazanırken özellikle kavanoz kapağı alışverişi ciddi oranda artış gösterdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla kapak satışlarındaki yükselişe dikkati çekti.

Bu anlamda kendi firmalarından örnek veren Sarıbekir, "2019 sonunda ev konservesi piyasasına doğrudan 140 milyon adet olan kapak satışımız, bu yıl daha şimdiden 200 milyona ulaştı ve yıl sonunda 250 milyon adede yükselmesini öngörüyoruz." dedi.

Bu yıl daha fazla ihracat yaptıklarını ve daha çok kapak tüketildiğini anlatan Sarıbekir, hem ev kullanımında hem endüstriyel gıdada kavanoz ve kavanoz kapağı kullanımının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Sarıbekir, konserve kapağında geçen yıl yaşanan arz daralmasının tekrarlanmaması için kapak üretim hattının kapasitesini 2 katına çıkardıklarını kaydetti.

Aylık 100 milyonun üzerinde kapak ürettilerini belirten Sarıbekir, "Bu yıl Manisa'da gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımla beraber yıllık 1,5 milyar adet kapak üreteceğiz. Kapasite, 2 milyar adet civarlarında olacak." diye konuştu.

Salgın nedeniyle vatandaşların evde daha fazla vakit geçirmeleri ve kendi hazırladıkları ürünleri tüketme eğiliminde olmalarının satışların artmasındaki önemli faktörlerden olduğuna dikkati çeken Sarıbekir, hijyenik paketlerde sunulan 10'lu kavanoz kapaklarının satılması ve sebze ürünlerinin bu yıl bol olmasını kapak satışının artışındaki diğer nedenler olarak sıraladı.

Anadolu Ajansı
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