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Maske, mesafe ve hijyene uyulmadığı sürece vaka artışı devam edecek

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik: Zaman zaman rehavete düştüğümüz, toplu ve kalabalık alanlarda rahat ve tedbirsiz davrandığımız her durumda ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak. Toplumun yüzde yüzünde maske, mesafe, hijyen kuralları uygulanmadığı sürece vaka artışı devam edecek
 01 Ekim 2020 11:22
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Zaman zaman rehavete düştüğümüz, toplu ve kalabalık alanlarda rahat ve tedbirsiz davrandığımız her durumda ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak. Toplumun yüzde yüzünde maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanmadığı sürece vaka artışı devam edecek." dedi.

Prof. Dr. Serhat Vançelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) yaptığı başarılı mücadeleyi ve ülkenin güçlü sağlık altyapısını değerlendirdi.

Ülkede vaka görülmeden önce sağlık ordusunun tedbirler aldığını ve sağlık personeline Kovid-19'a yönelik ciddi eğitimler verildiğini ifade eden Vançelik, "Nisan ayında İspanya ile İtalya'da dramatik durumlar olunca sağlık personeli kaygılıydı ama 2009 yılındaki domuz gribi salgınında görev yapan biri olarak arkadaşlara rahat olmalarını çünkü sağlık altyapımızın diğer ülkelere göre hem daha güçlü hem de sağlık personel sayımızın fazla olduğunu söyledik." dedi.

- "Yoğun bakım yatak sayısı açısından en iyi ülkeler arasındayız"

Vançelik, Türkiye'nin yarı nüfusuna sahip Fransa'da 4 bin 500 yoğun bakım yatağı bulunduğunu belirterek sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de ise sadece erişkin yoğun bakım yatak sayısının 25 bin olduğunu kaydetti.

Salgın döneminde Fransa'da hastaların seçilerek tedavi edildiğine işaret eden Vançelik, "Fransa bu (yaşlı) hastalara müdahale edemeyeceğiz, ölüme terk edeceğiz gibi kararlar aldı. Fransa'nın toplam yoğun bakım yatak sayısı 7 bin 500, bizim ise erişkin ve çocuk yoğun bakımla toplamda 40 bin yatağımız var. Yani biz dünyada 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı açısından Almanya ile en iyi olan ülkeler arasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle sonbahar ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla toplu halde bir araya gelineceğinden hastalık riskinin de artacağına dikkati çeken Vançelik, bu süreçte tedbirlere daha sıkı riayet edilmesini istedi.

Salgının toplumsal sabır istediğini anlatan Vançelik, "Zaman zaman rehavete düştüğümüz, toplu ve kalabalık alanlarda rahat ve tedbirsiz davrandığımız her durumda ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak. Toplumun yüzde yüzünde maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanmadığı sürece vaka artışı devam edecek. Aşı tam bulununcaya ve toplum aşılanıncaya kadar bu tedbirler dışında başka önlem yok." diye konuştu.

- "Hiçbir hastalığı olmayan gençlerde de Kovid-19 ağır seyrediyor"

Vançelik, Kovid-19'un basit hastalık olmadığını vurgulayarak Türkiye'de yaklaşık 6 bin 730 vefattan yüzde 71'den fazlasının 65 yaş ve üzeri olduğunu, genç kesimlerde de ölümler ile hastalığın ağır seyrettiğini bildirdi.

Yaşlıların kurallara daha iyi adapte olduğunu aktaran Vançelik, şunları kaydetti:

"Gençlerde hastalığı hafif geçirme gibi yanlış öngörü var. Hiçbir hastalığı olmayan gençlerde de Kovid-19 ağır seyrediyor. Gençlerin evlerine, anne baba ve komşularına bu hastalığı götürmeme sorumluluğu var. Tedbirsiz davranarak birinin hastalığına sebep olmak büyük vebaldir. Gençler bu vebale girmemek adına maske takıp kurallara uymalı. Virüs cansız yüzeylerden bulaştığı için de el hijyenine çok dikkat edilmeli. Mart ayından beri fedakarca çalışan sağlıkçıların yükünü hafifletmek adına tedbirlere sıkıca sarılmalıyız. Ne kadar fazla hasta gelirse sağlık personelinin riski artacak."
Anadolu Ajansı
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