İstanbul'da okul bahçelerine otopark yapılsın önerisi

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, İstanbul'da araç sahipleri için en büyük problemlerin başında otopark sıkıntısı geldiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulların atıl zamanlarda kullanılmasıyla bu sorunun ortadan kalkabileceğini söyledi.

Altun, "İstanbul'da bakanlığa ait müsait okulların (2 bin 262 okul) bahçelerinde 4 katlı otopark yapılması halinde 1 milyon araçlık otopark kapasitesine ulaşılabiliyor. Bu alanların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olmadığı zamanlarda yeraltı katlı otopark olarak kullanılması sayesinde İstanbul'un otopark sorunu çözülebilir." dedi.

Altun, GABORAS tarafından İstanbul'daki otopark sorununun okul bahçelerinin atıl zamanda kullanılmasıyla çözülebileceğine dair yaptıkları araştırmanın detaylarını AA muhabiri ile paylaştı.

İstanbul'da halihazırda trafiğe kayıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığını dile getiren Altun, bu araçların sahipleri için en büyük problemlerin başında "otopark sıkıntısının" geldiğini söyledi.

Altun, özellikle akşamları bazı sokak ve caddelerin park edilen araçlar nedeniyle girilmez hale geldiğini kaydederek, "Şu anda İstanbul'daki araçların kapladığı alan 9 ilçenin (Güngören, Beyoğlu, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Kağıthane, Şişli ve Adalar) yüz ölçümüne eşit. Art arda dizildiklerinde ise 25 bin kilometre yol işgal ediliyor." diye konuştu.

Bu büyük soruna çözüm bulabilmek adına İstanbul genelinde yapay zeka ve big data analizleri üzerinden çeşitli zaman aralıkları senaryolarına göre 3 bin 149 okulu değerlendirmeye aldıklarını anlatan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız araştırmaya göre, 2 bin 262 farklı yerdeki okulların bahçesi otopark alanı olarak kullanmaya müsait. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bu okulların yapı ve kampüsler hariç otopark olarak kullanılabilecek alanları 11 milyon 236 bin metrekare. Hemzemin kullanımlarda 247 bin 207 adet araç kapasitesi ortaya çıkarken, yeraltında 2 kat otopark kullanımında 494 bin 414 adet araç kapasitesine, 4 kat kullanımında ise 988 bin 829 adet araç kapasitesine erişiliyor. Yani İstanbul'da bakanlığa ait müsait okulların bahçelerinde 4 katlı otopark yapılması halinde 1 milyon araçlık otopark kapasitesine ulaşılabiliyor."

- "İstanbul'un park sorunu çözülür"

GABORAS CEO'su Altun, bugüne kadar İstanbul'daki otopark sorununu çözmek için birçok çalışma yapılmasına rağmen konunun çözüme kavuşturulamadığını belirterek, özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim yapıldığını ve okulların 6 aydır kapalı olduğunu anımsattı.

Bu alanların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olmadığı zamanlarda yer altı katlı otopark olarak kullanılması sayesinde otopark sorununun çözülebileceğini vurgulayan Altun, "Hem yaklaşık 1 milyon araçlık yeni otopark kapasitesine kavuşulabilir hem de bu alanların menkulleştirilmesiyle 30-40 milyar avroluk otopark menkul fon değerine ulaşılabilir." dedi.Kurtuluş Altun, "Hatta kendi kaynağını üretebilen, yeraltı katlı otopark sisteminin okul bahçelerinde hayata geçirilmesi İstanbul'un otopark sorununu çözebilir." dedi.

- İSPARK'ın araç kapasitesinin 10 katı

GABORAS CEO'su Altun, İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'nin (İSPARK) araç kapasitesinin 102 bin 312 olduğunu bildirdi. Altun, "İSPARK'ın özelleştirildiği dönemde ona 4 milyar avroluk bir değer biçilmişti. Araç kapasitesinin yaklaşık 10 katına tekabül eden böyle bir projenin üreteceği sosyal fayda ve değer ölçülemez. Bakanlık bütçesini katlar dahası 'Milli Eğitimin Dijital Çağını' tümüyle finanse eder." diye konuştu.

Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin zengin gayrimenkul varlığını dikkate alması gerektiğini aktaran Altun sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayısız kamusal açık-kapalı alan ve mülkiyetlerinin menkul fonlaştırılmasında Varlık Fonu harekete geçmeli. Dahası bu kurumumuz kamu kullanımındaki gayrimenkuller ile banka gayrimenkul teminatlarının bile menkul fonlara dönüştürülmesinde ön ayak olmalı. Bu yapılırsa aranan taze kan bulunur. Ülkemizde kaynak var, bunun için enstrüman yok. Benzer enstrümanlar sermaye piyasası alternatif araçları olarak hem ekonomiye hem de banka borçlularına nefes aldırır. Biz sektör ölçüm ve menkul fon paketleri oluşturmada isteyen her kuruma katkıya hazırız.