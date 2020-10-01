1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekrem İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davası yeniden başladı

Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun haklarındaki beraat kararının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmalarına devam edildi
 01 Ekim 2020 11:49
+Aa- Yazdır
Ekrem İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davası yeniden başladı

Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun haklarındaki beraat kararının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmalarına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yargılamada beraat ettiğini, dosyanın gönderildiği Yargıtay'da eksik hususlar nedeniyle bozulduğunu belirterek, dosyadaki müştekilerin de şikayetlerinden vazgeçtiklerini anlattı.

Savcı, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçme örneklerinin dosyaya eklenmemesi nedeniyle bu hususun değerlendirme konusu yapılmadığını ifade ederek, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Burcu Aydın ise, savcılığın görüşüyle ilgili süre talebinde bulundu.

Sanık Hasan İmamoğlu'nun avukatı Ali Asker Kazak da müştekilerin müdahillik sıfatlarının sona ermesi ve karara temyiz hakları bulunmadığından verilen beraat kararının kesinleşmiş olduğunu söyledi.

Kazak, mahkemenin daha önce kesinleşmiş beraat kararı nedeniyle yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına süre verilmesine karar verdi.

Dosyanın görüşü sorulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini kararlaştıran heyet duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtiliyor.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydediliyor.

İddianamede, bu şekilde sanıkların yetkilisi oldukları şirketin faaliyeti kapsamında inşa edilen sitedeki villalar şikayetçilere satılırken, gerçekte ise kamuya ait alanın şikayetçiler tarafından satın alındığı aktarılan iddianamede, sanıkların, söz konusu şirketin internet sayfasında vaziyet planı yayımlamak ve sonrasında da bu alanın etrafını duvarla çevirip siteye dahilmiş görüntüsü oluşturmak suretiyle yaptıkları hileli davranışlarla şikayetçileri aldatıp onları zarara uğrattıkları, kendilerine ise yarar sağladıkları anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Yargılama aşaması

Ekrem İmamoğlu, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamadaki savunmasında, söz konusu şirketin ortağı olduğunu, bölgenin en güzide sitelerinden birinin inşaatını yapıp teslim ettiklerini belirterek, "Her şey mevzuata uygun, projelere uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Daha sonraki siyasi süreç nedeniyle aleyhime bu davalar açılmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum." demişti.

Hasan İmamoğlu da savunmasında, şirketin ortağı, kurucusu ve aynı zamanda yetkili kişisi olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, müşterilerine gayrimenkulleri, villaları projelerine uygun olarak yaptıklarını anlatarak, bu davanın siyasi amaçla açıldığını, gayrimenkulü alanların tapuya giderek oradaki kayıtlara her zaman bakabileceklerini söylemişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem ve Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar vermişti.

Mahkeme gerekçeli kararda "Sanıkların satışa arz ettikleri villalarla ilgili dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için faillerin nitelikli hileli davranışta bulunması, bu hilenin yoğun, ustaca ve sergileniş açısından müştekilerin inceleme olanağını ortadan kaldıracak şekilde birtakım hareketlerden oluşması, kullanılan hileli davranışların olaysal olarak değerlendirilmesi gerektiğini" belirtmişti.

Kararda, sitenin inşa edildiği alanın tapu kayıtlarının aleni olduğu, sanıkların, müştekilerin bunları incelemesini engelleyecek bir hareketlerinin bulunmadığı anlatılarak, "Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için sanıkların hileli davranışlarıyla müştekilerin inceleme olanağının ortadan kaldırılması zorunludur. Müştekiler her zaman ilgili tapu dairesine gidip inceleme yapabilir, alacakları aplikasyon belgesiyle site alanıyla ilgili ölçüm yaptırabilir. Site alanıyla ilgili bir ihtilaf söz konusuysa bu ceza yargılamasını gerektiren bir husus değil, hukuk mahkemelerince çözümü gereken bir konudur. Böylece sanıkların üzerilerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmaktadır." değerlendirilmesinde bulunulmuştu.

Şikayetçilerin avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018'de eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Maske takmadığı için ceza yedi, polislere "İyi maaşınız çıktı" dedi
01 Ekim 2020 13:19		 Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi
01 Ekim 2020 13:16
Hırsızlar caminin klimasını çaldı
01 Ekim 2020 13:14		 Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya dava
01 Ekim 2020 12:02
'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı
01 Ekim 2020 11:48		 Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar
01 Ekim 2020 09:30
İş adamları restoranı birbirine kattı
01 Ekim 2020 09:16		 Sihirbazın imza oyunu bozuldu! Avukat liderliğindeki çete çökertildi
01 Ekim 2020 09:12
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü
01 Ekim 2020 06:31		 İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu
01 Ekim 2020 06:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Maske takmadığı için ceza yedi, polislere "İyi maaşınız çıktı" dedi13:16 - Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi13:14 - Hırsızlar caminin klimasını çaldı13:11 - Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:00 - Koronavirüste bağışıklık oranı açıklandı
12:50 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - MEB yaklaşık 10 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi12:47 - Meral Akşener'den partide huzursuzluk açıklaması12:44 - Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de12:42 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı12:29 - Hükümlülere sahte rapor soruşturmasında 8 zanlı adliyede
12:27 - HDP'li belediye yöneticilerinin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı12:24 - Bakan Varank'tan '300 fabrika' iddialarına yanıt12:17 - Bakan Koca'nın uyardığı şehirde maske kullanımı yüzde 100'e ulaştı12:08 - Eğitim Sen: Uzaktan eğitim zor iş, ücret artırımlı ödenmeli12:07 - Gün ortasında döviz fiyatları
12:07 - Karantina ihlali yapan otobüs şoförü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
Köstebek astsubayın Kıbrıs hainliği
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak
1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sünbülzade Vehbi 2
bilemiyorum altan bilemiyorum 1
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 7
bulgur palas 1
bilanço 4
01.10.2020 barcelona vs cska moskova maçı 1
bir günde 29377 yeni vaka iddiası 1
ÇED raporu 2
ozan kabak 1
abigem 1
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam