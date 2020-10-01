Erzincan'da FETÖ'ye mahrem imam operasyonunda 6 gözaltı
Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı
|01 Ekim 2020 11:59
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Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve iki kişinin aktif görevde olduğu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Erzincan, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'de operasyon düzenledi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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