Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya dava
|01 Ekim 2020 12:02
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Ankara'da milli tekvandocu Mustafa Gürsoy (40), 2014-2015 yıllarında Gürcistan'dan 3 lüks araç satın alıp, Türkiye'ye getirdi. Verilen sürede yurt dışına çıkarmadığı araçlarına el konulan Gürsoy'a, 'kaçakçılık' suçundan da dava açıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde spor salonu işleten milli tekvandocu Mustafa Gürsoy, 2014-2015 yıllarında milli takım kampları için gittiği Gürcistan'dan 2'si cip, 1'i otomobil 3 lüks araç satın alıp Türkiye'ye getirdi. Yurtdışından getirilen araçların ülkede en fazla kalma süresi olan 730 gün içinde araçlarını yurt dışına çıkarmayan Gürsoy, ailesi ile birlikte yaklaşık 4 yıl araçları kullandı. Daha sonra Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünün şikayeti üzerine 2018 yılında Gürsoy'un araçlarına 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan el konuldu. Ardından kaçakçılık suçundan Ankara 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
"BİR KİŞİ BANA 'BU ARAÇ KAÇAK' DEMEDİ"
2014 ve 2015 yılında Gürcistan'da milli takım kampına katıldığını belirten Mustafa Gürsoy, Türkiye'den gelen birçok kişinin de buradan araç satın aldığını belirterek, "Ben de Gürcistan'da emniyet müdürlüğüne giderek resmi olarak araba satın aldım; ama 6 ay orada kalmadığım için bu arabayı Türkiye'ye getiremeyeceğimi ve vekalet vermem gerektiğini söylediler. Ben de Gürcistan konsolosluğuna giderek 'Üzerime kayıtlı arabayı benim adıma yurt dışına çıkarabilirler' diye vekalet verdim. Resmi vekaleti aldık, Türkiye'ye geldik. Türkiye'de sigortamı yaptırdım, kasko yaptırdım, defalarca emniyete gittim, trafik cezaları yedim, polis çevirdi, ruhsatımı gösterdim. 3-4 yıl boyunca ben bu arabalara bindim, bir kişi bana 'bu araç kaçak' demedi. Baktım bir problem yok. 6 ay sonra eşim adına da araç aldım. 3-4 yıl sonra emniyetten geldiler, araçları evimin önünden aldılar" dedi.
Arabalarım alındı ve kaçakçılıktan yargılanıyorum diyen Gürsoy, "1-2 yıl içinde Gürcistan'a dönmem lazımmış. Madem öyle verin vergi cezamı ödeyeyim. Mağdurum" ifadelerini kullandı.
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