Hükümlülere sahte rapor soruşturmasında 8 zanlı adliyede
|01 Ekim 2020 12:29
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül'de 12 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 8'i, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı, emniyetteki 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tarsus'ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 12'si 29 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.
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