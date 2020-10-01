Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı
|01 Ekim 2020 12:42
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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan şüpheliler M.B ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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