Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

AZERBAYCAN'DA SON DURUM NE? Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu. Bakanlık, 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi, 8 Grad roket atar sisteminin imha edildiğini bildirdi