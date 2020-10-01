1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de

Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan olmak üzere 3 yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu
 01 Ekim 2020 12:44
+Aa- Yazdır
Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de

Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan olmak üzere 3 yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen Suriye ve Irak tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğin altı çizildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

- Fırat'ın doğusu ve İdlib tezkerede

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Fırat'ın doğusunda bölücü gündemine hız verdiğine dikkati çekilen tezkerede, Türkiye'nin harekat alanlarında tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda önlemler alındığı anlatıldı.

İdlip'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanan tezkerede, "Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 8 Ekim 2019 tarihli ve 1199 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılan izin süresinin 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

- Lübnan tezkeresi

Lübnan tezkeresinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2021'e kadar uzatıldığına işaret edilen tezkerede, bu kapsamda, Lübnan'la ikili ilişkileri ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

- Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresinde, BM tarafından Türkiye'ye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği aktarılan tezkerede, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda tezkerede, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 8 Ekim 2019'de verilen iznin 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meral Akşener'den partide huzursuzluk açıklaması
01 Ekim 2020 12:47		 İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
01 Ekim 2020 11:59
TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor
01 Ekim 2020 08:54		 CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
01 Ekim 2020 08:51
Haluk Bayraktar: Tank ve benzeri silahların dönemi kapandı
01 Ekim 2020 08:35		 Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
01 Ekim 2020 08:25
TBMM'de ilk mesai HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in dosyası
01 Ekim 2020 07:07		 Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi
01 Ekim 2020 04:00
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
01 Ekim 2020 02:08		 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği
01 Ekim 2020 02:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Maske takmadığı için ceza yedi, polislere "İyi maaşınız çıktı" dedi13:16 - Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi13:14 - Hırsızlar caminin klimasını çaldı13:11 - Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:00 - Koronavirüste bağışıklık oranı açıklandı
12:50 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - MEB yaklaşık 10 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi12:47 - Meral Akşener'den partide huzursuzluk açıklaması12:44 - Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de12:42 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı12:29 - Hükümlülere sahte rapor soruşturmasında 8 zanlı adliyede
12:27 - HDP'li belediye yöneticilerinin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı12:24 - Bakan Varank'tan '300 fabrika' iddialarına yanıt12:17 - Bakan Koca'nın uyardığı şehirde maske kullanımı yüzde 100'e ulaştı12:08 - Eğitim Sen: Uzaktan eğitim zor iş, ücret artırımlı ödenmeli12:07 - Gün ortasında döviz fiyatları
12:07 - Karantina ihlali yapan otobüs şoförü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
Köstebek astsubayın Kıbrıs hainliği
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak
1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüse inanmayan insan 1
corona virüs vaka sayısı 1
şahlanış recep tayyip erdoğan 1
okunması gereken kitaplar 3
01.10.2020 anadolu efes vs zenit maçı 1
dış ticaret 1
EKMEK 2
f.gülen'le atatürk'ün farkının olmaması 5
irmik 1
denizlere hakim olan cihana hakim olur 2
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam