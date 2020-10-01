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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 1.148,20 puana yükseldi
 01 Ekim 2020 13:09
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,96 puan artışla 1.148,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,40 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini ifade ederek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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