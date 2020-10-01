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Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi

Eskişehir'de trafik çevirmesine yakalanan, kasksız, ehliyetsiz ve aracının eksik evraklı olduğu anlaşılan bir motosiklet sürücüsü, kesilen para cezasına sinirlenerek motosikletini ateşe verdi.
 01 Ekim 2020 13:16
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Edinilen bilgilere göre olay, Şair Fuzuli Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri Oğuzhan T.'ye ait plakasız motosikleti çevirdi. Kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olduğu anlaşılan sürücüye 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Olay yerine gelen çekici ile araç çekilirken sinirlenen sürücü, önce motosikletini tekmeledi. Devrilerek yere düşen motosikletten benzin sızmaya başladı. Daha sonra sürücü, elindeki çakmakla benzini akan motosikleti ateşe verdi. Motosikletin yanmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının meydana geldiği köprü üstünü iki taraflı olarak kapattı. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangın olduğu caddeye gelirken, alev alev yanan araç, saniyeler içerisinde söndürüldü.

Öte yandan olayın ardından yol trafiğe açılırken, Oğuzhan T. isimli motosiklet sürücüsü işlemleri yapılmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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