1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'İyi maaşınız çıktı' dedi

Çorum'da korana virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı için 392 lira idari para cezası uygulanan vatandaş, "İyi maaşınız çıktı" diyerek polise tepki gösterdi.
 01 Ekim 2020 13:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Gazi Caddesi'nde maskesiz dolaşan Alp Ü. isimli bir kişi, 392 lira para cezası uygulayan polise "İyi maaşınız çıktı" diyerek tepki göstererek ceza yememek için direndi. Polislerin kimlik istemesi üzerine fizik tedavi gördüğünü iddia eden Alp Ü., "Tamam da hastaneden geliyorum. Neden anlamıyorsunuz. Hastanede fizik çalışıyorum. Hastayım, felç geçirdim diyorum. İnanmıyorsunuz. Bankayla konuşuyorum. Müşteri temsilcisi sesin gelmiyor" dedi. Bu sözler üzerine görevli polis, "Sağlığınız için bu maskeyi takmak zorundasınız. Bunun bahanesi yok. Biz akşama kadar telefonla görüşüyoruz ancak maskemizi çıkarmıyoruz. İçişleri Bakanlığının genelgesi" sözleriyle karşılık verdi.

"Allah senin başına da versin"

Alp Ü.'den kimliğini ibraz etmesini isteyen polisler, tekrar "Hayır" yanıtı alınca karakola götüreceklerini ifade ettiler. Karakola götürüleceğini duyduktan sonra itirazlarını sürdürmeye devam eden şahıs, "Şimdi işim var benim. Sağlık sorunlarım var. Niye polis merkezine götürüyorsunuz. Hastayım ben, Ankaralara gidip geldim. Sen hastalıktan anlamıyor musun. Allah senin başına versin o zaman" ifadesini kullandı. Şahsın sarf ettiği sözler üzerine soğukkanlılığını koruyan görevli polis, "İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Ceza yememek için bahaneler üreten şahıs, bir süre sonra telefonla eşini arayarak, eşinden T.C. kimlik numarasını istedi. Eşinin telefonla kimlik numarasını vermesinin ardından ikinci kez kuralları ettiği ortaya çıkan Alp Ü.'ye cezai işlem uygulandı. Bu sözler üzerine polis, "Bizim maaşımız kestiğimiz cezalardan ödenmiyor. Kestiğimiz cezalar size hizmet olarak geri dönüyor merak etmeyin" şeklinde konuştu.

Hiç hizmet görmediğini iddia eden Alp Ü., "Devlet geçim kapısını bulmuş cezalarla. Hizmet diye bir şey yok ama. Benim çok zamanımı aldınız" diyerek uzaklaşmaya çalıştı. 392 lira para cezası kesildikten sonra giden ancak bir süre sonra tekrar polislerin yanına gelen şahıs, "392 lira çok değil mi. Zehir mi saçıyorum ben. Bunalıyorum. Tedavi görüyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
01 Ekim 2020 14:51		 İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı
01 Ekim 2020 14:29
Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar
01 Ekim 2020 14:26		 Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı
01 Ekim 2020 13:57
Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi
01 Ekim 2020 13:16		 Hırsızlar caminin klimasını çaldı
01 Ekim 2020 13:14
Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya dava
01 Ekim 2020 12:02		 Ekrem İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davası yeniden başladı
01 Ekim 2020 11:49
'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı
01 Ekim 2020 11:48		 Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar
01 Ekim 2020 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:51 - Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı14:49 - Online GYS paketlerinde 3 yeni sınav paketi yayına açıldı14:48 - Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor14:45 - Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak14:44 - Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor14:42 - Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme
14:40 - Ereğli ve Polatlı'da ortaya çıkan toz fırtınasının nedeni belli oldu14:38 - HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı14:34 - Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var14:31 - Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem14:29 - İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı14:28 - Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti
14:26 - Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar14:26 - İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi14:24 - Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet14:22 - Erdoğan: Bu çarpık düzenin devam etme şansı kalmamıştır14:21 - Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi
14:18 - Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2.8.ve 12.sınıflar için okulların açılması 1
Yüksek Teknolojili Yatırım 1
dask 3
michael frey 1
kaç ereğli var 1
03.10.2020 fenerbahçe vs f.karagümrük maçı 4
etil alkolun internetten satışının yasaklanması 2
Sünbülzade Vehbi 2
bir günde 29377 yeni vaka iddiası 1
f.gülen'le atatürk'ün farkının olmaması 5
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam