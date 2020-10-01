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Yılda 13 milyar nitril eldiven üretecek tesis kuruluyor

TT Medical Group bünyesinde yılda 13 milyar adet nitril eldiven üretim kapasitesine sahip üretim tesisi kuruluyor. İhracat da yapacak tesisin, üretime Şubat ayında başlaması planlanıyor.
 01 Ekim 2020 13:23
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Yılda 13 milyar nitril eldiven üretecek tesis kuruluyor

Koronavirüs sebebiyle önemi daha da artan nitril eldiven ihtiyacını karşılamak üzere Düzce'de üretim tesisi kuruluyor. Yılda 13 milyar adet nitril eldiven üretim kapasitesine sahip TT Nitril, tüm dünyaya ihracat yapacak. TT Medical Group bünyesinde faaliyet gösterecek TT Nitril, 50 bin metre kare alan üzerine kurulacak. Tesis üretime ise önümüzdeki Şubat ayında başlayacak.

Dünya çapında yaşanan pandemi nedeniyle maske ve eldiven gibi koruyucu ürünlere ulaşmada yaşanan kriz, bu alanda yapılacak yerli üretimin önemini artırdı. Verilen bilgilere göre üretimi yapılacak nitril eldiven, hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılarken hem de Düzce'den tüm dünyaya ihraç edilecek. 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesis saatte 1 buçuk milyon, yılda ise 13 milyar adet nitril eldiven üretim kapasitesine sahip olacak.

TT Medical Group tarafından tesisle ilgili yapılan açıklamada, "Kronikleşen nitril eldiven sıkıntısını çözmeye yardımcı olmak ve öncelikle Türkiye pazarına güvenilir bir yerli kaynak sağlamak üzere TT Nitril'i kurduk. Bünyemizde kişisel koruyucu malzeme imalatını Türkiye'ye kazandırmak, uluslararası tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak ve yerli ürün tüketilmesini desteklemek aynı zamanda yüzlerce insanımıza istihdam sağlamak ve neticesinde ülkemizi hijyen açısından güvenli bir hale getirmek için Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük Nitril Eldiven tesisi olan TT Nitril'i Düzce'de kuruyoruz" denildi.

"Şubat ayında üretime başlayacak"

TT Nitril tesisleri iki fazdan oluşacak. İlk 25 hat acil ihtiyacı karşılayabilmek üzere Şubat 2021'de operasyonel hale gelecek. İkinci 25'lik hat ise Temmuz 2021 tarihinde tamamlanarak tam kapasiteye ulaşacak. Gruptan yapılan açıklamada şu detay bilgiler verildi: "İlk hattımızı siparişleri verilmiş olan makinelerimizi dört ay içerisinde fabrikamızın inşaatı biter bitmez kurarak seri üretime başlamış olacağız. Sekiz ay içerisinde iki fazı da tamamlayarak tam kapasite çalışır halde saatte 1 buçuk milyon, ayda 1 milyar 80 milyon ve yılda 12 milyar 960 milyon adet eldiven üretiyor olacağız. Üretilen ürünler bekletmeden yüklemeye hazır olacaktır. Üretim hattımız 50.000 m2 üzerinde çevreye duyarlı üretim yapan bir tesis olacaktır. Her bir üretim hattımız 180 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğindedir. Fabrikamız Asya'daki eski makinelerle, ucuz ve düşük kalite işçilikle üretim yapmakta olan rakipleri ile kıyaslandığında çok daha modern ve kaliteli üretim yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca makine hatları bu doğrultuda sipariş edilmiştir. Yapmış olduğumuz yatırımda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli sanayi oluşturma hedefleri doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ayrıca Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'ne destekleri için sonsuz teşekkür eder, milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz."
İhlas Haber Ajansı
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