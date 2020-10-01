Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen sıcak havaya ilişkin bilgi verdi.

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile 7.sıcak hava dalgasını yaşayacağız.

Dilek Çalışkan, ''Eylül ayı tamamen sıcak geçti. 2 gün bir serinlik yaşadık. Ancak yaz bitmiyor'' diyerek sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yeniden yükseleceğine işaret etti. Çok uzun yılların en sıcak sonbaharı olduğu da belirten Çalışkan, ''Sıcaklık artışı yurt genelinde olacak ancak bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi etkilecek'' dedi.

EKİM'DE TEMMUZ DEĞERLERİ

Sıcaklıklardaki belirgin artışlarla hafta başından perşembe gününe kadar sıcaklıkların çok yüksek olduğunu söyleyen Çalışkan, ''Bu sıcaklıklar temmuz değerlerinde. İstanbul 32 Ege'de dereceler 35'lere kadar çıkacak'' bilgisini verdi.

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SICAKLIKLARINDAN ARDINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ

Ancak sıcak hava dalgasının ardından yeniden kuvvetli yağış gelebilir.

Öte yandan hafta sonu zayıf rüzgarlarla birlikte yurdun büyük bir kesminde sis görüleceğini söyleyen Çalışkan; yarın Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.