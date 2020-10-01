Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak
|01 Ekim 2020 13:30
|+Aa- Yazdır
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen sıcak havaya ilişkin bilgi verdi.
Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile 7.sıcak hava dalgasını yaşayacağız.
Dilek Çalışkan, ''Eylül ayı tamamen sıcak geçti. 2 gün bir serinlik yaşadık. Ancak yaz bitmiyor'' diyerek sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yeniden yükseleceğine işaret etti. Çok uzun yılların en sıcak sonbaharı olduğu da belirten Çalışkan, ''Sıcaklık artışı yurt genelinde olacak ancak bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi etkilecek'' dedi.
EKİM'DE TEMMUZ DEĞERLERİ
Sıcaklıklardaki belirgin artışlarla hafta başından perşembe gününe kadar sıcaklıkların çok yüksek olduğunu söyleyen Çalışkan, ''Bu sıcaklıklar temmuz değerlerinde. İstanbul 32 Ege'de dereceler 35'lere kadar çıkacak'' bilgisini verdi.
MGM'de yer alan 5 günlük hava tahmini MGM'de yer alan 5 günlük hava tahmini
SICAKLIKLARINDAN ARDINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ
Ancak sıcak hava dalgasının ardından yeniden kuvvetli yağış gelebilir.
Öte yandan hafta sonu zayıf rüzgarlarla birlikte yurdun büyük bir kesminde sis görüleceğini söyleyen Çalışkan; yarın Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı
01 Ekim 2020 14:51
|İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi
01 Ekim 2020 14:50
|Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
01 Ekim 2020 14:48
|Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor
01 Ekim 2020 14:44
|Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme
01 Ekim 2020 14:42
|Ereğli ve Polatlı'da ortaya çıkan toz fırtınasının nedeni belli oldu
01 Ekim 2020 14:40
|Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
01 Ekim 2020 14:31
|Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti
01 Ekim 2020 14:28
|Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi
01 Ekim 2020 14:21
|Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor
01 Ekim 2020 14:18