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AYM'den çoklu baro kararı

AYM çoklu Baroyu iptal istemini reddetti
 01 Ekim 2020 13:56
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AYM'den çoklu baro kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Genel Kurul, CHP'nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini gündem toplantısında ele aldı.

Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.


Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.
Memurlar.Net
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